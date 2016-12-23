На Маршала Жукова эвакуируют машины из-за прорыва теплосети

В Петербурге на Маршала Жукова произошел прорыв трубы с горячей водой. Об этом сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП|Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

Горожане поясняют, что инцидент произошел в районе 06:00 утра напротив дома № 26/16 по проспекту Маршала Жукова.

Свидетели произошедшего поясняют, что жителей данного дома и близлежащих домов информируют об опасности и эвакуируют машины с места происшествия.

В "Теплосети" прорыв трубы подтвердили. Информация о разливе горячей воды поступила в компанию в районе 06:15, передает "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу "Теплосети". Уточняется, что инцидент произошел на трубе диаметром 800 мм на пересечении проспекта Маршала Жукова и улицы Маршала Казакова.

"Ведутся работы по локализации дефекта", – сообщил представитель компании изданию.

Сколько домов попало в зону отключения, пока неизвестно.

Фото: vk.com/spb_today