После обысков в банке "Советский" пять человек доставили в ГСУ ГУ МВД

По итогам обысков по делу банка "Советский" пять человек доставили в главное следственное управление ГУ МВД по Санкт-Петербург и Ленинградской области. Среди доставленных сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции — бывшие мажоритарии банка "Советский" Владимир Митрушин и Андрей Карпов, сообщает "Фонтанка.ру".

Следователи считают, что незадолго до введения в банке "Советский" временной администрации было выдано несколько крупных кредитов так называемым техническим компаниям. Это может свидетельствовать о намеренном выводе денежных активов. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В самом банке "Советский" "Санкт-Петербург.ру" информацию о следственных мероприятиях опровергли. Пресс-служба банка уточнила, что 22 декабря два банковских сотрудника получили повестки прибыть для дачи показаний в качестве свидетелей. Также в банке добавили, что уголовное дело было возбуждено по заявлению АО Банк "Советский" в отношении действий бывших основных акционеров банка, относящихся к периоду до санации.

Об обысках в отделениях банка "Советский" по всей России стало известно сегодня, 22 декабря. Сообщалось, что в Петербурге следственные мероприятия проходят в девяти филиалах финансовой организации.

Банк "Советский" был создан в 1990 году с головным офисом в Петербурге. С октября 2015 года ЦБ ввел в "Советский" временную администрацию. Мажоритариями банка "Советский" в 2005 году выступали Александр Тепляков, Владимир Митрушин и Андрей Карпов, которые вместе контролировали более 50% акций.

В число миноритариев входили Олег Некрасов, Кирилл Ласкин, Олег Николаев, Егор Бабеев, Глеб Шахов, Александр Старовойтов и Анатолий Нестеров. На конец текущего года активы банка составляли более 51 млрд рублей, убыток финансово-кредитной организации превысил 2 млрд рублей.