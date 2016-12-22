В Москве скончался внук Иосифа Сталина

В Москве умер Евгений Джугашвили, внук Иосифа Сталина. Ему было 80 лет.

Джугашвили упал на улице неподалеку от своего дома в Москве, сообщил Life со ссылкой на очевидцев. Врачи скорой помощи, прибывшие на место, констатировали смерть внука Сталина.

Евгений Джугашвили родился 10 января 1936 года в Урюпинске у старшего сына Иосифа Сталина Якова Джугашвили и Ольги Голышевой.

Он работал военным инженером, в том числе участвовал в подготовке и запусках космических объектов, и имел степень кандидата исторических наук. Джугашвили неоднократно выступал в судах России и Украины по защите чести и достоинства Сталина.

Накануне, 21 декабря, исполнилось 137 лет со дня рождения Иосифа Сталина.