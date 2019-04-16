«Горит частица нас»: главное о пожаре в соборе Парижской Богоматери

Вечером 15 апреля случилась трагедия как для французской, так и для мировой культуры – в Париже загорелся легендарный собор Парижской Богоматери.

«Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что случилось в столице Франции, как тушили пожар и что говорят о будущем национального достояния.

Хронология пожара

Пожар в Нотр-Дам де Пари начался примерно в 18:50 по местному времени (19:50 по московскому времени, – прим. ред.). Полностью справиться с ним удалось только утром 16 апреля. Сначала огонь охватил верхний уровень собора, а затем стал распространяться и на другие части здания. К Нотр-Даму оперативно прибыло большое количество пожарных, всего в тушении участвовали около 400 человек.

Через час рухнул шпиль собора. В начале девятого часа вечера по местному времени упали соборные часы, а затем и часть крыши. Лестницы пожарных оказались слишком короткими для борьбы с огнем, поэтому ситуацию долгое время не удавалось взять под контроль. Тушить собор с воздуха было невозможно – это могло привести к обрушению исторического здания.

Примерно в 21:10 огонь перебрался на левую башню Нотр-Дама. Уже в конце часа началась эвакуация жителей острова Сите, на котором стоит собор.

Продвижение огня удалось остановить в 23:19, к тому времени пожар уничтожил две трети кровли Нотр-Дама. Пожар потушили в половине четвертого часа утра, а со всеми источниками огня справились к 10:00. В экстренных службах отметили, что специалисты будут следить за зданием на протяжении всего дня.

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«Мы восстановим его вместе»

Президент Франции Эммануэль Макрон вечером 15 апреля должен был выступить с телевизионным обращением к жителям страны. Планировалось, что глава государства подведет итоги трехмесячных дебатов, связанных с протестами из-за повышения цен на топливо.

Макрон отменил обращение и отправился к собору вместе с премьер-министром Эдуаром Филиппом. Перед этим он написал в Twitter, что, как все его соотечественники, испытывает грусть, потому что «горит частица нас».

Президент прибыл к Нотр-Даму через два часа после начала пожара. Стоя на площади у собора, он заявил, что историческое здание будет восстановлено, а 16 апреля начнется сбор средств – как во Франции, так и за ее пределами.

«Мы гордимся им, потому что этот собор, которому больше 800 лет, мы постоянно меняли. На протяжении веков его увеличивали и улучшали. Я официально заявляю – мы восстановим его вместе. Это без сомнения часть судьбы Франции», – сказал Макрон. Он назвал пожар настоящей трагедией, но добавил, что удалось избежать худшего сценария.

Видео: YouTube / Financial Times

Версии пожара

Причину масштабного пожара в соборе пока что не установили. Основная версия – огонь появился из-за реставрации Нотр-Дама, которая началась несколько месяцев назад.

Следователи начали допрашивать рабочих, занимавшихся ремонтом собора. Прокуратура французской столицы организовала расследование о неумышленном причинении ущерба. Глава ведомства Реми Эйтс исключил версию преднамеренного поджога.

В результате пострадали три человека – двое полицейских и один пожарный. В экстренных службах Парижа заявили, что они получили легкие ранения. Людей внутри собора во время пожара не было. Нотр-Дам закрылся для посетителей незадолго до инцидента.

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Последствия

Официальный представитель собора Парижской Богоматери Андре Фино вечером 15 апреля сказал, что реликвии, которые находились в Нотр-Даме, не пострадали. Они хранились в ризнице, специальном месте, защищенном от огня.

Среди артефактов собора есть терновый венец, который, согласно Евангелиям, возложили на голову Иисуса Христа перед распятием. Также спасена туника святого Людвига и часть картин, находившихся внутри.

Не пострадали и статуи, которые украшали крышу Нотр-Дама. Их сняли за несколько дней до происшествия. Главный орган собора не сгорел, при этом министр культуры Франции Франк Риестер отметил, что инструмент выглядит так, «будто он сильно поврежден».

Пожар выдержали башни и основные стены собора. По предварительным оценкам, спасено большое количество витражей, в том числе знаменитые готические розы. Сохранились даже скамейки для прихожан.

Бывший министр культуры Франции Жак Ланг сказал, что на восстановление собора нужно потратить три года, а не 10-15 лет, как предлагают некоторые эксперты. Он отметил, что сделал вывод на основе опыта работы с другими историческими памятниками.

Тем не менее в настоящее время сложно назвать точный срок, за который собор можно привести в порядок. Глава благотворительного общества Нотр-Дама Мишель Пико считает, что на восстановление действительно уйдет не меньше десяти лет.

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«Это лишний раз показывает, как хрупок наш мир»

Соболезнования в связи с инцидентом выразили многие мировые лидеры, в том числе президент России Владимир Путин. В послании Макрону он отметил, что «беда, произошедшая этой ночью в Париже, откликнулась болью в сердцах россиян».

Глава РФ предложил направить во Францию лучших российских специалистов по реставрации памятников мирового культурного наследия. Директор департамента музеев Министерства культуры России Владислав Кононов заявил, что ведомство предложит организовать сбор добровольных пожертвований на восстановление Нотр-Дама.

«Мне кажется, это будет правильно. Мы проведем консультации с нашими музейными учреждениями, и думаю, они поддержат такую инициативу. Это заложено в нас генетически – приходить на помощь, помогать тем, у кого случилась беда», – передает «Интерфакс» слова Кононова.

Видео: YouTube / VOA News

Планируется, что мэрия Парижа выделит на восстановление собора 50 млн евро. Деньги предоставят и власти Европейского союза, размер гранта определят после оценки ущерба.

Семья французского миллиардера Бернара Арно, главы группы компаний LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton и одного из богатейших людей мира, пожертвует 200 млн долларов. Миллиардер Франсуа Пино и его сын, владельцы бренда Gucci, направят еще 100 млн евро. Местный нефтяной гигант Total выделит 100 млн долларов.

Петербургский Эрмитаж в связи с пожаром приспустил государственный флаг России на крыше Зимнего дворца. «Эта катастрофа лишний раз показывает, как хрупок наш мир и его культурные ценности, и как сложно защитить их от стихии, несмотря на все технические возможности XXI века», – заявил глава музея Михаил Пиотровский в письме послу Франции в РФ Сильви Берманн.

В ночь на 16 апреля купол дома Зингера на Невском проспекте подсветили в цвета французского флага. Об этом петербуржцы рассказали в социальных сетях.

Фото: Philippe Wojazer / AP

200-летнее строительство

Собор Парижской Богоматери строили почти два века, на протяжении 182 лет. Работы начались в 1163 году и закончились лишь в 1345 году. Нотр-Дам возвели на месте, где в прошлом находились несколько церквей. Инициатором работ был парижский епископ Морис де Сюлли.

Основную часть храма построили за 14 лет – к 1177 году уже были возведены стены соборного хора, а главный алтарь освятили через пять лет. Вскоре в соборе стали проводить службы.

Первый период работ завершился к 1250 году. Тогда достроили северную башню, а южную завершили за десять лет до этого. В рамках второго этапа архитекторы Жан де Шелль и Пьер де Монтрей создали шпиль, возвели перекладины креста и другие детали.

В следующий раз свой вид собор поменял в XVIII веке, когда Людовик XIII по королевскому обету возвел новый алтарь в благодарность Деве Марии за рождение наследника. Ребенок появился на свет через 23 года бездетного брака.

Во время Великой французской революции собор был близок к разрушению. Максимилиан Робеспьер, один из главных политических деятелей того периода, сказал, что парижане должны платить налог, если хотят, чтобы Нотр-Дам снесли. Тогда же был уничтожен шпиль. В 1793 году собор отобрали у церкви и сделали его «храмом Разума». Вернули его обратно в 1802 году. Тем не менее революционеры успели снести головы статуй королей Франции, которые на самом деле представляли собой библейских королей.

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Любовь к архитектуре

Мировую славу собора закрепил писатель Виктор Гюго. В 1831 году он написал «Собор Парижской Богоматери», первый исторический роман на французском языке. Книга сыграла большую роль для Нотр-Дама. Гюго решил сделать собор героем романа, чтобы собор передумали сносить. Идея пришла к нему во время прогулок по улицам Парижа.

«Крупнейшие памятники прошлого – это не столько творения отдельной личности, сколько целого общества; это скорее следствие творческих усилий народа, чем яркая вспышка гения, это осадочный пласт, оставляемый после себя нацией; наслоения, отложенные веками, гуща, оставшаяся в результате последовательного испарения человеческого общества; словом, это своего рода органическая формация», – написал Гюго в романе.

В предисловии писатель отметил, что одна из его главных целей – «вдохновить нацию любовью к нашей архитектуре». У него получилось. Масштабная реставрация собора, которая началась в 1844 году, продлилась четверть века.

В прошлом веке Нотр-Дам стал местом, где провожали в последний пусть знаменитых деятелей Франции. В частности, тут прощались с океанологом Жак-Ивом Кусто, бывшими президентами Франсуа Миттераном и Шарлем де Голлем.

Фото: JB Autissier / Panoramic / Reuters

Пожары в Петербурге и Рио-де-Жанейро

В мировой истории сильные пожары случались не раз. Одно из последних крупных происшествий было в Рио-де-Жанейро в 2018 году. В начале сентября огонь серьезно повредил Национальный музей Бразилии. В пожаре были уничтожены почти 20 млн экспонатов. Коллекция музея считалась крупнейшей по палеонтологии, археологии и естественной истории в Северной и Южной Америках. Здание музея планируют отреставрировать примерно за три года. На это потратят больше 10 млн бразильских реалов (160 млн рублей, – прим. ред.).

Еще один инцидент 2018 года случился в карельском городе Кондопога. Там сгорела церковь Успения Пресвятой Богородицы, самое высокое деревянное здание в России и один из старейших храмов страны – его возвели в 1774 году. Ущерб оценивается в 100 млн рублей. Единственная уцелевшая часть – алтарь, который нашли при разборе завалов.

За три года этого в Москве загорелась колокольня Новодевичьего монастыря XVII века. Пожар случился из-за короткого замыкания. Серьезного ущерба удалось избежать, но реставрация продолжается уже четыре года.

В Петербурге крупный пожар был в 2006 году при реставрации Троице-Измайловского собора в Адмиралтейском районе. Во время работ там загорелись леса, в связи с чем обрушился главный купол и два малых, а убранство храма сильно пострадало. Собор восстановили только в 2017 году.

Пожар в Троице-Измайловском соборе. Фото: Олег Сыромятников / wikimedia.org