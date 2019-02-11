«Я оглянулся посмотреть, не поскользнулась ли она»: петербуржцы день за днем получают травмы и умирают из-за плохой уборки снега

Уборка снега уже больше месяца остается одной из главных проблем в Петербурге. В январе количество осадков в городе составило 188% от нормы. Сильные снегопады продолжают идти – по данным синоптиков, в ближайшее время они будут как минимум 11 и 12 февраля.

Горожане жалуются на скользкие дороги, с крыш падает наледь, из-за которой травмируются и погибают люди. «Санкт-Петербург.ру» собрал главную информацию о происшествиях за последние несколько недель.

Жертвы плохой уборки

В начале февраля погиб студент Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета Бабурбек Очилов. На него упала наледь, сорвавшаяся с крыши одного из корпусов вуза. В результате инцидента Очилов скончался на месте от полученных травм, а его однокурсник получил травму средней тяжести.

Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел. Одно из них связано с причинением смерти по неосторожности, а второе – с халатностью и получением взятки.

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По данным ведомства, проректор Сергей Хозин получил от компании «Вентформат» не менее 50 тыс. рублей, чтобы подписать три контракта на очистку кровли университета без конкурса. Сотрудники некачественно выполнили свою работу, а Хозин не проследил за этим, что и привело к летальному исходу. Проректора отправили под домашний арест.

Еще одна жертва плохой уборки снега – 79-летняя пенсионерка, которая поскользнулась на пешеходном переходе на углу проспекта Просвещения и Светлановского проспекта. Женщина получила травму бедра, от которой скончалась через шесть дней, 24 января, в Елизаветинской больнице.

Фото: Руслан Хабибуллин; Valery Fradkin / t.me/nedimonspbinf

Нет претензий

Другие случаи хоть и не были летальными, но привели к тяжелым травмам. Один из таких пострадавших – Сергей Левашов, 70-летний член Ассоциации ветеранов-кинематографистов и оператор «Ленфильма».

В конце января на Левашова упала глыба льда на 12-й линии В. О., когда он заходил в офис «Петроэлектросбыта». От мгновенной смерти мужчину спасла меховая шапка, без которой последствия были бы плачевными.

«Возможно, отцу потребуется операция. Отец – человек заслуженный, к нему всегда относились с уважением. А сейчас мы столкнулись с ситуацией, что ни управляющая компания, ни районная администрация даже не принесли извинений за случившееся. Хотя человек пострадал из-за халатного отношения коммунальщиков к своим обязанностям», – передает «Интересант» слова Антона, сына Левашова.

Журналисты отметили, что, по данным управляющей компании «МИР», потерпевший не имеет претензий к коммунальщикам – это якобы подтверждает какая-то бумага. В организации даже сделали предположение, что Левашов пострадал от нападения, а не от упавшего льда.

Место инцидента и пострадавший Сергей Левашов. Фото: facebook.com/nuvavilina

Пострадавшие

С начала зимы от падения льда пострадали 12 человек, и речь идет о зарегистрированных случаях, сообщили в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». Больше половины инцидентов случились с 8 по 10 февраля, когда температура воздуха в Петербурге поднялась выше нуля.

Инциденты случаются в разных районах Северной столицы, в том числе в Купчино, в Приморском и Невском районах. Например, 9 февраля на Загородном проспекте лед упал на девятилетнюю школьницу. По данным Следственного комитета, девочка получила травмы средней тяжести и была доставлена в больницу. Днем 10 февраля глыба льда выбила плечо мужчине на улице Книпович.

От гололеда лишь с 31 декабря по 8 января, по словам главы комитета по здравоохранению Михаила Дубины, пострадали 385 горожан. Ежедневно в травмпунты и стационары попадают от 20 до 90 пострадавших, сообщает «Доктор Питер». Актуальную и подробную статистику сейчас собирают в Смольном. С трудом верится, что эти данные будут правдивыми.

Аварии и разбитые машины

Количество аварий в январе 2019 года выросло почти на 3 тыс. по сравнению с декабрем. По данным отдела пропаганды ГИБДД РФ по Петербургу и Ленобласти, в первом месяце года в городе случилось 12,9 тыс. аварий.

В городском управлении МЧС практически каждый день публиковали предупреждения о гололеде. Аварии чаще всего случались после сильных снегопадов, основная часть которых пришлась на вторую половину января.

Жертвами аварий на дорогах Петербурга стали семь человек, как и месяцем ранее. Травмы получили 357 горожан.

Машины при этом страдают не только от ДТП. Нередко на автомобили падает наледь – иногда это случается, когда коммунальщики чистят кровли.

Фото: vk.com/spb_today

Знаменитости против льда

Петербуржцы, как простые жители, так и ряд депутатов, постоянно критикуют Смольный за плохую уборку города. Глава движения «Красивый Петербург» Красимир Врански создал на портале Change.org петицию, призванную отправить в отставку врио губернатора города Александра Беглова.

В Северной столице прошли несколько акций, посвященных проблеме снега. В частности, 9 февраля состоялись одиночные пикеты на Невском проспекте.

Глава муниципального округа «Екатерингофский» Олег Смакотин устроили флешмоб «39 рублей 97 копеек». Он предложил петербуржцам убрать территорию своего дома, сфотографировать результат и выставить счет ГУДП «Центр».

«Так что, очистив от снега тротуар перед своим домом, вы можете не только навести порядок, но и немного пополнить свой бюджет», – написал он в Instagram.

Добровольно уборкой Петербурга занимался и дирижер Аркадий Штейнлухт, который раскалывал лед у парадной своего дома на Литейном проспекте. «Я совершенно не планировал никакой публичности. Когда я начал колоть лед, вышла моя жена – и говорит: "Дай-ка я тебя сфотографирую". А потом зачем-то показала нашей подружке, которая без спросу выложила все в интернет. Сам я никого никуда не хотел призывать», – передает его слова «Бумага».

Снег убирал и Иван Ургант. Согласно подписи в Instagram, он сделал это у дома своей бабушки, артистки Нины Ургант. «Я оглянулся посмотреть, не поскользнулась ли она, чтоб посмотреть, не поскользнулся ли я», – написал телеведущий.

Незадолго до этого Андрей Ургант, отец Ивана, сломал ногу. Он поскользнулся на лестнице, когда выходил из дома, сообщает «Комсомольская правда».

Видео: YouTube / Insta

«Либо снег уберете вы, либо я уберу вас»

Власти Петербурга обещали разобраться со снегом к 24 января, однако так и не справились с этим. В первых числах февраля Беглов уволил главу администрации Фрунзенского района Валерия Сапожникова, на следующий день после внеплановой проверки территории. Начальники других районов остались на своих местах.

В субботу, 9 февраля, правительство Северной столицы устроило масштабную уборку с участием сотрудников бюджетных организаций. По данным журналистов, им настоятельно рекомендовали не отказываться от субботника. В Смольном отметили, что Петербург убирали около 35 тыс. человек, в том числе Беглов.

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Врио губернатора Северной столицы при этом понимает важность проблемы со снегом, которая может негативно повлиять на его рейтинг перед грядущими осенними выборами. На совещании, которое прошло в пятницу, 8 февраля, он заявил подчиненным, что «либо снег уберете вы, либо я уберу вас», передает Telegram-канал «Ротонда».

Однако в Кремле считают неуместным вопрос об отставке Беглова. «В целом все, что происходит в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Петербурге, – это те вопросы, которые целиком и полностью относятся к прерогативе руководителя региона», – передает РИА «Новости» слова Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России.

Фото: vk.com/spb_today