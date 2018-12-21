Возле Балтийского вокзала загорелся склад с пиротехникой (ВИДЕО)

В Адмиралтейском районе Петербурге возле Балтийского вокзала загорелся склад с пиротехникой. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на городское управление МЧС.

Происшествие у дома №14 на Химическом переулке случилось в начале девятого часа вечера. Вскоре на место прибыли почти десятка расчетов.

Пожар тушат по повышенному уровню сложности. Огонь распространился на площади 300 кв. м. Пламя может перекинуться на соседний ангар с мебелью.

Инцидент сопровождали фейерверки из-за взрыва содержимого склада. По словам очевидцев, салюты можно было наблюдать около 20 минут.

Видео: vk.com/spb_today