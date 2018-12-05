На автозаправочной станции в итальянской области Лацио произошел взрыв. Об этом сообщает агентство ANSA.
Инцидент произошел днем 5 декабря по местному времени. В результате происшествия по меньшей мере погибли два человека.
Ранения при взрыве получили около 15 человек, в том числе семеро пожарных. В настоящее время трасса рядом с АЗС перекрыта.
Очевидцы отметили, что на заправке сначала вспыхнула, а затем взорвалась автоцистерна с горючим. Причины инцидента сейчас устанавливаются.
В Италии произошел взрыв на автозаправке, погибли два человека
© Фото: Twitter / @Rietilife
В результате происшествия пострадали около 15 человек.
На автозаправочной станции в итальянской области Лацио произошел взрыв. Об этом сообщает агентство ANSA.
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