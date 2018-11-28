В китайской провинции Хэбэй произошел крупный взрыв в районе химического завода. Об этом сообщает Xinhua.
Инцидент случился ночью 28 ноября. По данным региональных властей, причина в настоящий момент не установлена.
В результате происшествия погибли по меньшей мерее 22 человека. Еще несколько десятков граждан пострадали при взрыве.
На месте взрыва продолжаются поисково-спасательные работы.
В Китае при взрыве у химзавода погибли больше 20 человек
© Фото: Xinhua / Associated Press
Причина инцидента в настоящее время устанавливается.
В китайской провинции Хэбэй произошел крупный взрыв в районе химического завода. Об этом сообщает Xinhua.
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