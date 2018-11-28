В Китае при взрыве у химзавода погибли больше 20 человек

В китайской провинции Хэбэй произошел крупный взрыв в районе химического завода. Об этом сообщает Xinhua.



Инцидент случился ночью 28 ноября. По данным региональных властей, причина в настоящий момент не установлена.



В результате происшествия погибли по меньшей мерее 22 человека. Еще несколько десятков граждан пострадали при взрыве.



На месте взрыва продолжаются поисково-спасательные работы.