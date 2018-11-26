В Стамбуле при крушении военного самолета погибли четыре человека

В Стамбуле разбился турецкий военный вертолет. Он упал между жилыми домами, сообщает Hurriyet.



При крушении погибли четверо военных. В результате инцидента травмы получил еще один человек.



Происшествия случилось во время тренировочного полета. По предварительным данным, причина аварии - техническая неисправность, которая возникла перед посадкой.



В настоящее время на месте крушения находятся спасательные команды. Они разбирают завалы и устраняют последствия инцидента.