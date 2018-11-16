Жертвами циклона «Гаджа» в Индии стали 13 человек

В индийском штате Тамилнад из-за циклона «Гаджа» погибли 13 человек. Об этом сообщает местная газета The Times Of India.

Сильные дожди начались в регионе 15 ноября. В ночь на 16 ноября циклон усилился, в связи с чем в ряде городов повалились деревья и отключилось электричество.

Примерно 76 тыс. человек эвакуировали и более безопасные районы. Их разместили в нескольких сотнях центров помощи.

Работы по разбору завалов проводят спасатели и бригады Национальных сил реагирования на стихийные бедствия.