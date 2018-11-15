На улице Зины Портновой одну трубу прорвало два раза с начала недели

В Кировском районе Петербурга на улице Зины Портновой второй раз за несколько дней ремонтируют лопнувшую трубу. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на «Теплосеть Санкт-Петербурга».

В первый раз работы провели утром 13 ноября. Специлисты поменяли три метра трубопровода.

Еще одно происшествие случилось 15 ноября. По данным «Теплосети», работы ведут о дома №34.

Починить трубу обещают к 6 часам утра 16 ноября. В настоящее время подача тепла в 202 домах может быть ограничена.

В «Теплосети» заявили, что горячая вода поступает в обычном режиме. Местные жители отметили, что она есть не везде, в частности, на проспекте Народного Ополчения.