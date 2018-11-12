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При пожарах в Калифорнии погиб 31 человек (ФОТО)

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© Фото: Noah Berger / AP
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    Пожары признаны самыми разрушительными в истории американского штата.

    В американском штате Калифорния из-за лесных пожаров погиб 31 человек. Об этом сообщает NPR.

    По данным властей, еще 228 человек считаются пропавшими без вести. Огонь уничтожил примерно 6,7 тыс. зданий. Большая часть разрушенных объектов – жилые дома.

    Почти полностью сгорел город Парамаунт Ранч. В нем снимали известные голливудские фильмы.

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    В связи с опасными погодными условиями около 300 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. В национальной метеорологической службе США заявили, что улучшение прогноза по опасной ситуации ожидается во второй половине текущей недели.

    В борьбе с огнем задействованы несколько сотен сотрудников экстренных служб. Пожары признаны самыми разрушительными в истории Калифорнии.

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