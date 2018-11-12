При пожарах в Калифорнии погиб 31 человек (ФОТО)

В американском штате Калифорния из-за лесных пожаров погиб 31 человек. Об этом сообщает NPR.

По данным властей, еще 228 человек считаются пропавшими без вести. Огонь уничтожил примерно 6,7 тыс. зданий. Большая часть разрушенных объектов – жилые дома.

Почти полностью сгорел город Парамаунт Ранч. В нем снимали известные голливудские фильмы.

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В связи с опасными погодными условиями около 300 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. В национальной метеорологической службе США заявили, что улучшение прогноза по опасной ситуации ожидается во второй половине текущей недели.

В борьбе с огнем задействованы несколько сотен сотрудников экстренных служб. Пожары признаны самыми разрушительными в истории Калифорнии.