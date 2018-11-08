При стрельбе на вечеринке студентов в Калифорнии погибли 12 человек

В американском городе Таузанд-Окс в Калифорнии мужчина устроил стрельбу в баре. Об этом сообщает телеканал CNN.

В заведении в момент инцидента проходила студенческая вечеринка. В результате нападения погибли 12 человек, в том числе заместитель шерифа округа Вентура и сам стрелок. Примерно такое же количество человек получили ранения.

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Очевидцы рассказали, что сначала мужчина, одетый в черное, выстрелил в стоявшего у двери человека, а затем открыл огонь по посетителям.

В настоящее время полиция устанавливает мотивы преступления.