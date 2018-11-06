В Марселе обрушились два дома, погиб один человек (ФОТО)

Спасатели обнаружили тело мужчины, который погиб при обрушении жилых домов в центре Марселя. Об этом сообщает The Guardian.

Два здания с общей стеной разрушились в понедельник, 5 ноября. Первым пострадал расселенный аварийный дом, а следом за ним – сооружение, в котором были заселены девять из десяти квартир.

В результате происшествия повреждения получил еще один дом. Спасатели снесли значительную часть постройки из-за угрозы разрушения.

Во время работ по разбору зданий спасатели обнаружили тело одного погибшего. Прокурор Марселя Ксавье Тарабо заявил, что под обломками могут оставаться от пяти до восьми человек.

Он добавил, что заселенный дом прошел техническую проверку в середине октября. Тарабо подчеркнул, что власти не принимали решения о выселении жильцов, хотя состояние здания было признано неудовлетворительным.