В Кемеровской области при пожаре в деревянном доме погибли восемь человек

При пожаре в частном деревянном доме в Кемеровской области погибли восемь человек, в том числе шестеро детей. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в ночь на 6 ноября. Пожарным удалось потушить огонь за час, однако спасти многодетную семью, арендовавшую дом, не удалось.

На месте происшествия были найдены тела семерых человек. Еще один ребенок, который пострадал при пожаре, скончался в больнице.

По предварительным данным, инцидент в городе Юрга мог случиться из-за замыкания проводки или неосторожного обращения с огнем. Региональная прокуратура возбудила уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Весной 2018 года в Кемеровской области случился крупный пожар в ТРЦ «Зимняя вишня». В результате инцидента погибли 60 человек. После происшествия в торговых центрах по всей России прошли массовые проверки.