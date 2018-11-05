При крушении моста под Нефтеюганском погибли два человека

В Нефтеюганском районе Ханты-Манскийского автономного округа обрушился мост. Инцидент произошел днем 5 ноября по московскому времени, сообщает «Интерфакс».

В результате происшествия погибли два человека, заявили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета. Еще пять человек получили различные травмы.

Читайте также:

В Амурской области автомобильный мост частично рухнул на Транссиб

На месте инцидента работают пять бригад скорой помощи. Пострадавшие находятся в тяжелом и средней тяжести состоянии.

В ГУ МЧС России по округу отметили, что мост находился на реконструкции. Согласно неподтвержденной информации, переправу собираются демонтировать.