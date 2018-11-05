В Италии из-за наводнений погибли 30 человек

В результате сильных наводнений в Италии умерли 30 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местных властей.

Накануне на Сицилии обнаружили дела девяти членов одной семьи. Их дом снесла разлившаяся река, троим удалось спастись во время происшествия. Всего в регионе умерли 12 человек.

Читайте также:

Три четверти Венеции затопило крупнейшее за 40 лет наводнение (ФОТО)

Прокурор Сицилии Амброгио Картосио назвал ситуацию «полнейшей катастрофой». По словам министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини, для обеспечения безопасности национальной территории требуется 40 млрд евро.