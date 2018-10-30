В Мурманске затонул плавучий док при ремонте «Адмирала Кузнецова», пострадали четыре человека

В Мурманске затонул плавучий док ПД-50, где на ремонте находился единственный в России авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент с одним из крупнейших плавучих доков в мире случился в ночь на 30 октября, когда оттуда выходил крейсер. Во время происшествия упали два башенных крана, один из которых приземлился на палубу «Адмирала Кузнецова».

В течение дня специалисты проверят, какой именно ущерб был нанесен кораблю. Помимо этого, они проверяют возможность подъема плавучего дока, сообщает «Интерфакс».

В результате инцидента пострадали четыре человека, двое из которых находятся в реанимации. Состояние одного из них оценивается как тяжелое. Еще один человек пропал без вести.

По предварительным данным, причиной ЧП стало внезапное отключение электричества из-за скачка напряжения в сети. Перебои в городе наблюдались в связи с обрывом проводов, на которые налип снег. Проблемы вызвали отключение насосов, после чего цистерны дока заполнились и док начал уходить под воду.

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