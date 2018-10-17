На Московском вокзале из-за съехавшего трапа пассажирка провалилась под поезд

Пассажирка поезда, прибывшего в Петербург из Москвы, во время выхода их вагона провалилась между составом и платформой. Об этом сообщает Piter.TV.

Инцидент произошел утром 13 октября. Женщина выходила из поезда, когда трап упал вместе с ней.

Пассажирке помогли очевидцы происшествия и проводница. Вскоре москвичку госпитализировали, ей диагностировали ушиб грудной клетки и ссадины.

Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу занимается проверкой инцидента, сообщает «Фонтанка».

В 2017 году трап провалился под пассажирами в аэропорту Пулково. В результате происшествия погиб младенец. В отношении двух сотрудников аэропорта были возбуждены уголовные дела, которые впоследствии были прекращены.