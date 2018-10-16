При крушении Су-27 на Украине погибли два пилота

На территории Винницкой области Украины разбился самолет Су-27 Вооруженных сил страны. Об этом сообщили в Генеральном штабе государства.

Инцидент произошел во время выполнения учебно-боевого полета 16 октября. В результате происшествия погибли оба пилота, находившиеся на борту.

«С сожалением сообщаем, что, по информации поисково-спасательной группы, были обнаружены тела двух пилотов: один – военнослужащий воздушных сил Вооруженных сил Украины, второй – военнослужащий воздушных сил Национальной гвардии США», – сообщается на странице Генштаба в Facebook.

В настоящее время устанавливаются подробности крушения.