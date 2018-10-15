На Бухарестской улице обстреляли трамвай, пострадала пассажирка

Во Фрунзенском районе Петербурга неизвестные обстреляли трамвай с пассажирами. Инцидент случился вечером 14 октября, сообщили очевидцы группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

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Неизвестный выстрелил в трамвай на улице Савушкина

По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в результате происшествия пострадала одна пассажирка. Ее ранили осколки стекла трамвая, который двигался по Бухарестской улице.

Вскоре после инцидента на этой же улице неизвестные выстрелили в другой трамвай. Во втором случае обошлось без пострадавших.