В школе №207 на Невском у 18 детей выявили симптомы отправления

У почти двух десятков учащихся школы №207 на Невском проспекте выявили симптомы отравления. Первые жалобы на недомогание появились 11 октября, сообщает «Фонтанка».

Симптомы зафиксировали у 18 учеников из начальных классов. Двое детей попали в больницу.

В учебном заведении на Невском проспекте, 108, в настоящее время работают специалисты Роспотребнадзора. Они проверяют в столовой пробы сосисок, молока, сметаны и других продуктов. У местных сотрудников взяты анализы для исследования на кишечные вирусы.

В школе заявили, что проверка Роспотребнадзора не повлияла на расписание. Руководство учебного заведения полагает, что вспышка инфекции – слухи из-за которых школьников предпочли оставить дома.

В конце августа отравились участники банкета в Константиновском дворце и гости на Молодежном конгрессе «Росатома» в гостинице «Прибалтийская». Позднее отравление произошло в отеле «Кемпински» на Мойке.