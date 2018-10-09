Несколько машин пострадали из-за поднявшегося стыка Ладожского моста

На Ладожском мосту в Ленинградской области поднялся стык моста. По словам очевидцев, из-за инцидента пострадали несколько машин, сообщили в группе «ДТП и ЧП|Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Пользователи рассказали, что повреждения получили как грузовые, так и легковые автомобили. Они отметили, что предупреждающий знак был установлен слишком поздно.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» заявили, что информация о повреждении уже поступила специалистам. На место происшествия отправились сотрудники организации, сообщает 47news.

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Похожий случай произошел на Володарском мосту в конце августа. Половины моста начали разводиться во время движения автомобилей, они поднялись на 30-40 см. В результате происшествия пострадали несколько человек.

В «Мостотресте» заявили, что инцидент случился во время проверки готовности оборудования к разводке.