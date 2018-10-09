В петербургском Большом порту произошел взрыв

В Большом порту Петербурга утром 9 октября взорвался котел бункеровочного судна «Кейла». Об этом сообщает 47news.

Инцидент случился во время заправки рефрижераторного судна Baltic Pearl под багамским флагом. Информация о ЧП в экстренные службы поступила от старшего помощника судна

Пожар потушили при помощи двух экипажа двух судов. В результате происшествия никто не пострадал.

Бункеровщик приписан к порту Петербурга. Его собственником является эстонская компания Petroimpex AS, владельцем – Bominflot Estonia.