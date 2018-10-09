В Амурской области автомобильный мост частично рухнул на Транссиб

В Амурской области частично обрушился автомобильный мост. Инцидент в городе Свободный случился утром 9 октября, сообщает «Интерфакс».

Элементы мост упали на железнодорожные пути Транссибирской магистрали. Переправа при падении повредила грузовой поезд, который стоял на путях.

В результате инцидента пострадал один человек – водитель грузовика, который проезжал по мосту. Его госпитализировали с открытым переломом ноги и ушибом грудной клетки.

По предварительной информации, мост мог упасть из-за «груженого большегрузного транспорта». В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Движение по Транссибирской магистрали приостановлено.