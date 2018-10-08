Жертвами взрыва на Пермском пороховом заводе стали три человека

В Перми в результате взрыва на пороховом заводе погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Министерства здравоохранения.

Один человек скончался на месте происшествия. Двоих пострадавших госпитализировали, они скончались в больницу.

Взрыв на Пермском пороховом заводе произошел днем 8 октября. Причина инцидента в настоящее время устанавливается. Согласно предварительной версии, взрыв произошел из-за нарушений техники безопасности.

Сотрудники регионального управления Следственного комитета возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах или во взрывоопасных цехах, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.