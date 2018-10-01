Два человека погибли при крушении вертолета в Иркутской области

В Иркутской области потерпел крушение частный вертолет «Робинсон». Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел утром 1 октября. Вертолет упал в реку Витим в городе Бодайбо. Его обнаружили в 20 метрах от берега.

На борту летательного аппарата находились два человека – пилот и механик. В результате происшествия они погибли.

По словам мэра Бодайбинского района Евгения Юмашева, вертолет зацепил провода линии электропередачи. Точные причины происшествия в настоящее время устанавливаются.

Вертолет «Робинсон» принадлежал золотодобывающей компании «Витим». Она входит в тройку лидеров Иркутской области по добыче россыпного золота.