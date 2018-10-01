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В Индонезии в результате землетрясений и цунами погибли больше 1200 человек

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© Фото: EPA-EFE/MAST IRHAM

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Примерно такое же число заключенных смогли сбежать из тюрем страны во время разгула стихии.

Жертвами землетрясений и цунами в Индонезии стали более 1200 человек. Об этом сообщает газета Straits Times со ссылкой на президента страны Джоко Видодо.

Первые подземные толчки были зафиксированы в пятницу, 28 сентября. Позднее в районе Палу произошло несколько толчков, а затем на город обрушилось цунами высотой до двух метров.

По предварительным данным, из-за стихийного бедствия свои дома покинули почти 17 тыс. человек. Власти считают, что гуманитарная помощь понадобится 2,4 млн жителей.

Власти страны также подтвердили, что после землетрясений из тюрем сбежали около 1,2 тыс. заключенных. По словам официального представителя министерства юстиции, они испугались за свою жизнь из-за стихийного бедствия.

Поддержку Индонезии выразили многие страны мира. В частности, Южная Корея направит на помощь стране 1 млн долларов, а Еврокомиссия – 1,5 млн евро.

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