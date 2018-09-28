Сильный ветер повредил в Петербурге 122 дерева

В Петербурге во второй день сильного ветра упали 52 дерева. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

Непогода в Северной столице продолжалась два дня – 26 и 27 сентября. В первый день пострадали 70 деревьев.

В Смольном отметили, что скорость порывов ветра поднималась до 27 м/с. Основной удар стихии пришелся на Курортный и Приморский районы.

Последствия непогоды устраняли больше 300 человек. Они оперативно убрали упавшие деревья.

Из-за сильного ветра были закрыты парки и сады в центре Петербурга. В настоящее время они открыты в обычном режиме.