На Уральской улице при сносе дома прорвало газовую трубу

В Василеостровском районе Петербурга при сносе здания повредили газопровод. Инцидент произошел примерно в 16:30 27 сентября, сообщает «Фонтанка».

Газовую трубу прорвало у дома №21 по Уральской улице. По словам очевидцев, здание сносили с различными нарушениями, в том числе без защитной сетки.

В пресс-службе «ПетербургГаза» подтвердили информацию о происшествии. На месте находятся аварийные бригады, которые устраняют последствия инцидента.

В настоящее время устанавливается название организации, которая повредила трубу. Она будет отвечать за аварию.