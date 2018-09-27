На Уральской улице при сносе дома прорвало газовую трубу

В Василеостровском районе Петербурга при сносе здания повредили газопровод. Инцидент произошел примерно в 16:30 27 сентября, сообщает «Фонтанка».
Газовую трубу прорвало у дома №21 по Уральской улице. По словам очевидцев, здание сносили с различными нарушениями, в том числе без защитной сетки.
В пресс-службе «ПетербургГаза» подтвердили информацию о происшествии. На месте находятся аварийные бригады, которые устраняют последствия инцидента.
В настоящее время устанавливается название организации, которая повредила трубу. Она будет отвечать за аварию.