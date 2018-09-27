Сильный ветер за сутки снес 70 деревьев в Петербурге

В Петербурге за сутки из-за сильного ветра упало 70 деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

Больше всего пострадали деревья в Приморском, Выборгском и Курортном районах. Скорость ветра там достигала 23 м/с.

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В Смольном отметили, что упавшие деревья вовремя убрали, они не мешают прохожим и автовладельцам.

В настоящее время закрыто несколько парков в центре Северной столицы. Горожане не могут попасть в Таврический, Никольский, Некрасовский и Овсянниковский сады, Екатерининский и Казанский скверы.