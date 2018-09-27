Четыре человека пострадали при взрыве на оборонном заводе «Кулон» в Петербурге

На оборонном заводе «Кулон» в Невском районе Петербурга произошел взрыв. Об этом сообщила «Фонтанка».

Инцидент случился днем 27 сентября. По предварительным данным, в помещении для приема пищи в здании на улице Профессора Калачова, 3У, взорвался газовый баллон, заявили в городском управлении МВД.

В Главном следственном управлении по Петербургу назвали другую причину. По версии следствия, один из пострадавших принес с собой снаряд времен Великой Отечественной войны, который взорвался. По итогам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

В результате происшествия пострадали четыре человека. Им потребовалась медицинская помощь.

В настоящее время специалисты устанавливают точную причину инцидента.

Согласно информации с официального сайта «Кулона», петербургский завод – крупнейший отечественный разработчик и производитель пассивных электронных компонентов специального и народно-хозяйственного назначения.