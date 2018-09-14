Самолет «Победы» зацепил пожарную машину в Пулково

Самолет авиакомпании «Победа» задел пожарную машину в аэропорту Пулково. Инцидент произошел в районе 8 часов утра 14 сентября, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Лайнер зацепил спецтехнику крылом, когда следовал на стоянку. «В результате этого происшествия розлива топлива нет, пострадавших нет. Аэропорт работает в штатном режиме», – отметили в прокуратуре.
Сотрудники надзорного ведомства проводят проверку инцидента. В Пулково находится заместитель петербургского транспортного прокурора Алексей Оптовкин.