Самолет «Победы» зацепил пожарную машину в Пулково

Лучшее в Петербурге

В гости к летучим мышам: топ-5 пещер недалеко от Петербурга

Настоящие и искусственные, с подземными храмами и озерами – «Санкт-Петербург.ру» собрал самые интересные пещеры в Ленобласти.

Топ-5 кафе и баров Петербурга с необычным пивом

Сливочное, фруктовое, с пюре манго и даже с нотками перца – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где в Северной столице попробовать пиво с нетрадиционными вкусами.

Красота внутри: топ-5 удивительных петербургских двориков

Петербуржцы привыкли к парадному и строгому виду Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» решил посмотреть на красоту города с другого ракурса.