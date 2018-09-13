В Китае водитель въехал в прохожих и напал на них, погибли 11 человек

Житель Китая въехал на внедорожнике в толпу прохожих на юге страны. Об этом сообщает Reuters.

Водитель по имени Ян напал на людей на площади города Мишуй в округе Хэнъян. Он сначала сбил несколько человек, а затем напал на них с ножом и лопатой.

В результате инцидента по меньшей мере погибли 11 прохожих. Больше 40 человек получили ранения.

В правительстве округа заявила, что нападавший попытался отомстить за уголовные обвинения, которые в прошлом выдвигались против него. Они не уточнили подробности дел.