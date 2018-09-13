Число отравившихся сотрудников отеля «Кемпински» на Мойке увеличилось до 24

Число сотрудников отеля «Кемпински» на Мойке, у которых диагностировали отравление, выросло в два раза. Об этом сообщила «Фонтанка».

В понедельник, 10 сентября, на недомогание пожаловались 12 человек. К вечеру 12 сентября пострадали уже 24 сотрудника.

Специалисты Роспотребнадзора работают в отеле на протяжении четырех дней. По предварительной версии, причиной заражения мог стать рыбный салат.

Эксперты проверяют пробы воды и продуктов. Точная причина отравления будет известна в ближайшее время.

Инцидент в «Кемпински» стал третьим в Петербурге за две недели. В конце августа отравились участники банкета в Константиновском дворце и люди на Молодежном конгрессе «Росатома» в гостинице «Прибалтийская».