При теракте в Афганистане погибли 32 человека

Число жертв теракта на востоке Афганистана возросло до 32 человек. Об этом сообщило агентство «Пажвак».

Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство во время протестов в провинции Нангархар. Местные жители требовали отставки шефа полиции района Ачин возле Мохманд Дара.

Изначально сообщалось, что в результате взрыва 11 сентября погибли 25 человек. Количество жертв увеличилось на семь человек, а пострадавших – на 20.

Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за атаку. Запрещенное в России движение «Талибан» отрицает причастность к произошедшему.