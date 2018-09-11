В отеле «Кемпински» на Мойке отравились 12 человек

В петербургском отеле «Кемпински» на набережной реки Мойки за сутки отравились 12 человек. Об этом сообщила «Фонтанка».

Сотрудники гостиницы пожаловались на недомогание в понедельник, 10 сентября. Острую кишечную инфекцию «Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге» зарегистрировал дюжину случаев отравление. Восемь пострадавших доставили в Боткинскую больницу.

В настоящее время специалисты Роспотребнадзора изучают ситуацию в служебной столовой отеля. Эксперты взяли пробы закупленной и готовой продукции. По предварительным данным, у пострадавших сальмонеллез.

Инцидент в «Кемпински» стал третьим в Петербурге за две недели. В конце августа отравились участники банкета в Константиновском дворце. В тот же день стало плохо и людям на Молодежном конгрессе «Росатома» в гостинице «Прибалтийская».