Неизвестный ранил ножом семь человек на окраине Парижа

На северо-востоке Парижа мужчина с ножом набросился на прохожих. Об этом сообщает BBC News.

Нападение случилось поздним вечером 9 сентября. Мужчина атаковал людей у здания кинотеатра без видимых причин.

Злоумышленник ранил двух мужчин и женщину. Очевидец происшествия попытался отпугнуть нападавшего, после чего преступник сбежал. Позднее он ранил еще нескольких человек. Четверо пострадавших получили тяжелые ранения.

Вскоре мужчину задержали полицейские. Согласно предварительной информации, нападавший – уроженец Афганистана. В настоящее время устанавливаются подробности инцидента.

В середине августа в пригороде Парижа вооруженный ножом мужчина напал на прохожих. От действий злоумышленника погибли два человека.