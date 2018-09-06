Девять человек отравились на банкете в Константиновском дворце

Участники банкета в Константиновском дворце получили пищевое отравление. Об этом сообщила «Фонтанка».

Мероприятие состоялось вечером 29 августа. Гостей обслуживал ресторан отеля Four Seasons Hotel Lion Palace St Petersburg.

На тошноту, слабость и другие проблемы сотрудники компании «Русь» пожаловались вечером 30 августа. За неделю в больницы попали девять человек, последнего пострадавшего госпитализировали 5 сентября.

Ситуацию изучают специалисты Роспотребнадзора. Они проверяют поставщиков питания, в том числе ресторана «Гимназия» на Конногвардейском бульваре, где пострадавшие ужинали за день до отравления.

В тот же день, 29 августа, на недомогание пожаловались участники Молодежного конгресса «Росатома» в гостинице «Прибалтийская». Несколько десятков человек заразились норовирусом из-за подсолнечного масла.