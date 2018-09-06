На проезжей части у Финляндского вокзала забил «фонтан» (ФОТО)

На площади Ленина у Финляндского вокзала прорвало трубу. Инцидент произошел утром 6 сентября.

За два с половиной часа коммунальщики смогли приглушить напор воды, сообщила «Фонтанка». Разлив на проезжей части специалисты устранят в ближайшее время.

Из-за происшествия без воды остались детский сад, а также дом №37 по улице Комсомола и №3 по площади Ленина. В скором времени жителям вернут водоснабжение.

«Пассажиравтотранс» перенес конечную остановку маршрутов 106, 107, 133. Транспорт останавливается не на восточном, а на западном проезде площади Ленина.