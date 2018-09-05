На Урале произошло сильное землетрясение, которое ощущали в Челябинской, Свердловской областях и Башкирии.

Подземные толчки зафиксировали в районе города Катав-Ивановск в Челябинской области. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда составила 5,5.

Погибших и пострадавших вв результате землетрясения нет. Подземные толчки частично повредили дюжину социальных объектов в Катав-Ивановском районе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на и. о. пресс-секретаря главы района Людмилу Пильникову.

«У объектов небольшие повреждения, в том числе трещины. Но ни один из них не был закрыт, они работают, ведется прием детей», – сказала она.

Также пострадал хирургический комплекс городской больницы Катав-Ивановска. Пациентов и медперсонал больницы был эвакуирован.

По словам министра общественной безопасности Челябинской области Евгения Савченко, в экстренные службы из-за землетрясения поступило более 600 звонков. Губернатор региона Борис Дубровский поручил оценить последствия подземных толчков и оказать помощь пострадавшим.