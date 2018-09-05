При взрыве на заводе в Кемерово пострадали три человека

На заводе «Азот» в Кемеровской области произошел взрыв. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в службе скорой помощи.

Инцидент случился, когда рабочие ремонтировали на крыше пристройки при помощи газовых горелок. По предварительной информации, во время взрыва частично обрушился потолок.

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В результате происшествия пострадали трое рабочих. Их доставили в ожоговый центр.

Проверкой инцидента занимаются сотрудники Следственного комитета. По данным пресс-службы регионального следственного управления СКР, рабочие заливали битум на крыше с использованием открытого огня, после чего случился взрыв.