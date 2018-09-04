Шесть человек погибли из-за тайфуна «Джеби» в Японии

В Японии шесть человек погибли из-за тайфуна «Джеби», самого мощного за последние 25 лет. Об этом сообщило информационное агентство Reuters.

В частности, сильный ветер, порывы которого достигали скорости 200 км/ч, разрушил склад в городе Хигасиоми в префектуре Сига. Там находились три человека, один из них погиб.

Всего от последствий тайфуна пострадали почти сто человек. Власти страны предупредили о возможной эвакуации почти миллиона жителей.

Из-за стихийного бедствия в Японии отменили более 600 авиарейсов. По данным синоптиков, «Джеби» дойдет до побережья Сахалина днем 5 сентября.