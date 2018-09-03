При пожаре в Национальном музее Бразилии сгорели миллионы экспонатов

В Рио-де-Жанейро в результате крупного пожара сгорел Национальный музей Бразилии. Об этом сообщил местный телеканал Globo.

Огонь почти полностью уничтожил коллекцию, состоявшую из 20 млн экспонатов. По словам президента страны Мишела Темера, нанесенный ущерб «невозможно оценить».

«Были потеряны 200 лет работы, исследований и знаний. Это грустный день для всех бразильцев», – сказал он.

Пожар начался после закрытия музея, поэтому никто из людей не пострадал. Огонь в здании потушили за несколько часов. В настоящее время устанавливается причина инцидента.

Национальный музей Бразилии был основан в 1818 году. Его создали для продвижения научных исследований в стране.