При взрыве на заводе в Дзержинске погибли три человека

В Нижегородской области произошел взрыв на крупном оборонном заводе имени Свердлова. В результате происшествия три человека погибли, сообщает РИА «Новости».

По данным представителя местных экстренных служб, еще три человека получили ранения, их доставили в больницу.

Помимо этого, три человека пропали без вести. Предположительно, они остаются под завалами.

Инцидент случился в цехе по производству аммонала, промышленного взрывчатого вещества. После взрыва огонь распространился на площади 100 кв. м, его тушат по повышенному, третьему номеру сложности.