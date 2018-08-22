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Ветер снес в Петербурге 194 дерева (ФОТО)

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© Фото: Instagram / @vsemedvedi
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    Больше всего от непогоды пострадали растения в Приморском, Курортном и Петродворцовом районах.

    Сильный ветер повалил в Петербурге 194 дерева во вторник, 21 августа. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

    Больше всего деревьев пострадали в Приморском, Курортном и Петродворцовом районах, ближе всего расположенных к Финскому заливу.

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    Из-за ветра пострадали три человека, на которых упали строительные конструкции у арки Главного штаба Эрмитажа. Вечером 21 августа их госпитализировали. Проверкой инцидента занимается городское управление Следственного комитета.

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