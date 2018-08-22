Ветер снес в Петербурге 194 дерева (ФОТО)

Сильный ветер повалил в Петербурге 194 дерева во вторник, 21 августа. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

Больше всего деревьев пострадали в Приморском, Курортном и Петродворцовом районах, ближе всего расположенных к Финскому заливу.

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Последствия непогоды в Северной столице устраняли более 300 садовников. Они не только убирали опавшие деревья, но и восстанавливали пострадавшие растения. Штормовое предупреждение отменили утром 22 августа.

Из-за ветра пострадали три человека, на которых упали строительные конструкции у арки Главного штаба Эрмитажа. Вечером 21 августа их госпитализировали. Проверкой инцидента занимается городское управление Следственного комитета.