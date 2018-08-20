Неизвестные обстреляли посольство США в Турции

В Анкаре обстреляли посольство США. Об этом в понедельник, 20 августа, сообщил телеканал CNN Turk.

Неизвестные открыли огонь по диппредставительству в столице Турции из машины, которая проезжала рядом. Пули разбили окна в будке охраны у входа в посольство.

Полиция в настоящее время ищет автомобиль, из которого стреляли, и устанавливает причастных к нападению.

Инцидент произошел на фоне обострения отношений между Турцией и США. Власти Штатов ранее ввели повышенные пошлины на турецкие товары и санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу.

В Вашингтоне считают, что чиновники связаны с арестом американского пастора Эндрю Брайсона в 2016 году. Его обвинили в шпионаже и поддержке структур, пытавшихся совершить государственный переворот.

В середине августа 2018 года министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Соединенные Штаты введут новые санкции, если Турция не отпустит Брайсона.