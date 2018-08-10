При стрельбе на востоке Канады погибли четыре человека

В результате стрельбы в канадском городе Фредериктон по меньшей мере погибли четыре человека. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте местного управления полиции.

Среди жертв нападения оказались двое полицейских. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать одного из подозреваемых.

В настоящее время на месте происшествия проводится расследование инцидента. Власти заявили, что угрозы для граждан больше нет.

Несмотря на это, жителей района Бруксайд, где произошла стрельба, попросили запереть все двери и окна и не выходить из домов.