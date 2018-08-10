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Потоп на Петроградской набережной лишил воды всех жителей района (ФОТО)

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© Фото: vk.com/spb_today
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    Горожан временно отключили от водоснабжения во время работ после прорыва трубы.

    Петроградскую набережную возле крейсера «Аврора» затопило из-за прорыва трубы. Об этом рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

    Авария произошла во время реконструкции инженерных систем, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу «Водоканала». Местных жителей переводили на другую станцию подачи воды, поэтому пришлось временно отключить весь Петроградский район.

    Специалисты оперативно откачали воду на пересечении Пеньковой улицы и Петроградской набережной. Они продолжают заниматься устранением последствий аварии.

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