Потоп на Петроградской набережной лишил воды всех жителей района (ФОТО)

Петроградскую набережную возле крейсера «Аврора» затопило из-за прорыва трубы. Об этом рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла во время реконструкции инженерных систем, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу «Водоканала». Местных жителей переводили на другую станцию подачи воды, поэтому пришлось временно отключить весь Петроградский район.

Специалисты оперативно откачали воду на пересечении Пеньковой улицы и Петроградской набережной. Они продолжают заниматься устранением последствий аварии.