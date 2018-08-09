При пожарах в Греции погибли 93 человека

Число жертв пожаров в Греции выросло до 93 человек. Об этом в четверг, 9 августа, сообщила газета Kathimerini.

Согласно официальным данным, опубликованным властями Греции, больше половины погибших были старше 60 лет. Помимо этого, при пожарах скончались 11 детей и несколько семей.

В настоящее время в больницах остаются 34 пострадавших. Шесть человек из них нуждаются в интенсивном лечении.

Пожары начались 23 июля в курортном районе Восточная Аттика. Их считают одними из самых крупных за более чем сто лет.

Министр гражданской обороны Греции Никос Тоскас подал в отставку из-за многочисленной критики, связанной с большим числом жертв. Родственники погибших подают иски против пожарных, полиции и чиновников.